Prace na planie Street Fightera trwają! Nowe zdjęcia z planu
Zdjęcia do Street Fightera trwają w Australii, a jeden z aktorów podzielił się w social mediach kolejnymi ujęciami zza kulis. Sprawdźcie, jak prezentuje się postać Vegi!
Oficjalnie nie wiadomo, czy zdjęcia do aktorskiego filmu Street Fighter się już skończyły, jednak Orville Peck podzielił się kilkoma ujęciami z planu, jednocześnie ujawniając, że zakończył już prace na planie w roli Vegi. Sprawdźcie nowe ujęcia zza kulis, którymi aktor podzielił się za pośrednictwem Instagrama.
Street Fighter - nowe zdjęcia z planu
Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie
Street Fighter - fabuła, data premiery
Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.
Premiera kinowa filmu Street Fighter została zaplanowana na 16 października 2026.
Źródło: comicbookmovie
