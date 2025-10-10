Przeczytaj w weekend
Prace na planie Street Fightera trwają! Nowe zdjęcia z planu

Zdjęcia do Street Fightera trwają w Australii, a jeden z aktorów podzielił się w social mediach kolejnymi ujęciami zza kulis. Sprawdźcie, jak prezentuje się postać Vegi!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  street fighter 
Street Fighter fot. oficjalne konto filmu na Twitterze
Oficjalnie nie wiadomo, czy zdjęcia do aktorskiego filmu Street Fighter się już skończyły, jednak Orville Peck podzielił się kilkoma ujęciami z planu, jednocześnie ujawniając, że zakończył już prace na planie w roli Vegi. Sprawdźcie nowe ujęcia zza kulis, którymi aktor podzielił się za pośrednictwem Instagrama. 

Street Fighter - nowe zdjęcia z planu

 

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Street Fighter - fabuła, data premiery 

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Premiera kinowa filmu Street Fighter została zaplanowana na 16 października 2026

Źródło: comicbookmovie

