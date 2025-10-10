Prace na planie Street Fightera trwają! Nowe zdjęcia z planu

fot. oficjalne konto filmu na Twitterze

Oficjalnie nie wiadomo, czy zdjęcia do aktorskiego filmu Street Fighter się już skończyły, jednak Orville Peck podzielił się kilkoma ujęciami z planu, jednocześnie ujawniając, że zakończył już prace na planie w roli Vegi. Sprawdźcie nowe ujęcia zza kulis, którymi aktor podzielił się za pośrednictwem Instagrama.

Street Fighter - nowe zdjęcia z planu

Orville Peck (@orvillepeck)

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Street Fighter - fabuła, data premiery

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Premiera kinowa filmu Street Fighter została zaplanowana na 16 października 2026.