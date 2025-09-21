Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył
Trwają prace nad filmem Street Fighter opartym na grze pod tym samym tytułem. Blanka to potworny wojownik, który zasadniczo nawet się nie odzywa, a zagra go Jason Momoa. Aktor w wywiadzie zdradził, dlaczego przyjął rolę, a powód jest zgodny z oczekiwaniami.
Jason Momoa wcieli się w Blankę w filmie Street Fighter. Aktor w nowym wywiadzie zdradził, że wybrano go do tej roli, ponieważ idealnie do niej pasuje i - jak żartobliwie stwierdził - nie ma nikogo lepszego. Nawiązał do faktu, że często grał twardych, małomównych wojowników, więc w wizji reżyserów świetnie wpisuje się w postać Blanki. Dlaczego jednak zgodził się na udział w projekcie?
Street Fighter - Jason Momoa o roli
Okazuje się, że Street Fighter to jedyna gra, w którą Momoa grał i wciąż gra razem z synem.
Street Fighter - opis fabuły
Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.
Street Fighter - obsada
Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
