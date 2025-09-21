Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył

Trwają prace nad filmem Street Fighter opartym na grze pod tym samym tytułem. Blanka to potworny wojownik, który zasadniczo nawet się nie odzywa, a zagra go Jason Momoa. Aktor w wywiadzie zdradził, dlaczego przyjął rolę, a powód jest zgodny z oczekiwaniami.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Street Fighter - grafika przedstawiająca fikcyjną postać Blanki fot. materiały prasowe
Reklama

Jason Momoa wcieli się w Blankę w filmie Street Fighter. Aktor w nowym wywiadzie zdradził, że wybrano go do tej roli, ponieważ idealnie do niej pasuje i - jak żartobliwie stwierdził - nie ma nikogo lepszego. Nawiązał do faktu, że często grał twardych, małomównych wojowników, więc w wizji reżyserów świetnie wpisuje się w postać Blanki. Dlaczego jednak zgodził się na udział w projekcie?

Street Fighter - Jason Momoa o roli

Okazuje się, że Street Fighter to jedyna gra, w którą Momoa grał i wciąż gra razem z synem.

- Zrealizujemy postać tak, jak oczekują widzowie – jako mieszankę praktycznych efektów i CGI. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Obsada jest fantastyczna. Gram w tę grę z synem. To jedyna gra, w jaką kiedykolwiek grałem – podkreślił Momoa.

Street Fighter - opis fabuły

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Street Fighter

arrow-left
Street Fighter
fot. materiały prasowe
arrow-right

Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

Najnowsze

1 9. Luke Cage
-
Plotka

Luke Cage wróci w serialu MCU. Wypowiedź aktora nie pozostawia złudzeń

2 Henry Cavill
-

Nieśmiertelny - Henry Cavill potwierdza kontuzję na Instagramie. To powód opóźnienia

3 32. Ms. Marvel
-
Plotka

Marvel po Avengers: Secret Wars. Trzej reżyserzy na celowniku

4 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy

5 He-Man - zdjęcie
-

He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!

6 Władca pierścieni/Inni/Helikopter w ogniu
-

Najlepsze filmy z przełomu wieku. Z tymi obrazami wchodziliśmy w nowe czasy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e22

One Piece

s35e11

Ekipa z Essex

s09e04

Selviytyjät Suomi

s2025e68
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jenna Ortega
Jenna Ortega

ur. 2002, kończy 23 lat

Michael Hirst
Michael Hirst

ur. 1952, kończy 73 lat

Nancy Travis
Nancy Travis

ur. 1961, kończy 64 lat

Jerry Bruckheimer
Jerry Bruckheimer

ur. 1943, kończy 82 lat

François Cluzet
François Cluzet

ur. 1955, kończy 70 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV