Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył

Jason Momoa wcieli się w Blankę w filmie Street Fighter. Aktor w nowym wywiadzie zdradził, że wybrano go do tej roli, ponieważ idealnie do niej pasuje i - jak żartobliwie stwierdził - nie ma nikogo lepszego. Nawiązał do faktu, że często grał twardych, małomównych wojowników, więc w wizji reżyserów świetnie wpisuje się w postać Blanki. Dlaczego jednak zgodził się na udział w projekcie?

Street Fighter - Jason Momoa o roli

Okazuje się, że Street Fighter to jedyna gra, w którą Momoa grał i wciąż gra razem z synem.

- Zrealizujemy postać tak, jak oczekują widzowie – jako mieszankę praktycznych efektów i CGI. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Obsada jest fantastyczna. Gram w tę grę z synem. To jedyna gra, w jaką kiedykolwiek grałem – podkreślił Momoa.

Street Fighter - opis fabuły

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Prace na planie trwają, a premiera filmu Street Fighter odbędzie się w 2026 roku.