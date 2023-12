Suicide Squad: Kill the Justice League - nowy zwiastun. Tryb offline trafi do gry po premierze

fot. WBIE

Reklama

Do premiery Suicide Squad: Kill the Justice League pozostały jeszcze niecałe trzy miesiące, także nikogo nie powinien dziwić fakt, że nadchodzące dzieło od studia Rocksteady pojawiło się podczas tegorocznej gali The Game Awards. W trakcie wydarzenia zaprezentowano nowy zwiastun, w którym skupiono się na komiksowych bohaterach, którzy w tej grze pełnią rolę antagonistów. Graczom przyjdzie zmierzyć się z członkami Ligii Sprawiedliwości, którzy znajdą się pod kontrolą Brainiaca: Batmanem, Flashem, Supermanem i Zieloną Latarnią.

Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun z TGA 2023

Zapowiedziano również, że choć będzie to gra-usługa, to kampanię fabularną będzie można przejść offline, bez potrzeby łączenia się z internetem. Jest jednak pewien haczyk: taka opcja pojawi się dopiero po premierze, w jednej z późniejszych aktualizacji.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc poinformować, że planujemy dodanie fabularnej kampanii offline, która umożliwi graczom zapoznanie się z historią bez połączenia z siecią. Planujemy wprowadzić tę aktualizajcę w 2024 roku i podamy więcej informacji, gdy będziemy mogli - napisano na oficjalnym Discordzie.

Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutuje 2 lutego 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.