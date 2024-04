Superman - kiedy zobaczymy kostium? James Gunn zapowiada - to będzie szybciej, niż się spodziewaliśmy!

DC

Minie jeszcze sporo czasu, zanim zobaczymy Supermana w kinach - premiera nastąpi dopiero 11 lipca 2025 roku. Jednak okazuje się, że prawdopodobnie zobaczymy Davida Corensweta jako Człowieka ze Stali szybciej, niż pierwotnie myśleliśmy. Dotychczas jedyne, co ujawniono na temat jego stroju, to czerwono-czarny emblemat. Na aplikacji Threads James Gunn przyznał, że strój Supermana jest "prawie gotowy" do ujawnienia, mimo że projekt dopiero rozpoczął fazę produkcji.

- Jestem prawie gotowy, aby wam go pokazać (chociaż prawdopodobnie mamy za sobą 18% lub trochę więcej).

Wcześniej Rachel Brosnahan przyznała, że miała okazję zobaczyć kostium. Nie kryła zachwytu i wyraziła nadzieję, że fani podzielą jej entuzjazm.

Superman - obsada

W filmie zagrają David Corenswet jako Superman, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nathan Fillion jako Zielona Latarnia, Isabela Merced jako Hawkgirl, Edi Gathegi jako Mister Terrific, Anthony Carrigan jako Metamorpho i Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

