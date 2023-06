Superman i Lois - będzie 4. sezon. Co z serialem Rycerze Gotham?

Fot. Materiały prasowe

Jest decyzja. Będzie 4. sezon Superman i Lois. Po miesiącach zakulisowych negocjacji jednak udało się dojść do kompromisu. Będzie on liczyć 10 odcinków. Jednocześnie ogłoszono skasowanie serialu Rycerze Gotham, więc oznacza to, że Superman i Lois oficjalnie jest ostatnim tytułem Arrowverse na ekranach.

Superman i Lois - powstanie 4. sezon

Jak donosi Deadline, wraz z zamówieniem jednym z kompromisów jest znaczne zmniejszenie budżetu serialu. W tym też zmniejszenie osób w stałej obsadzie, czyli role niektórych postaci zostaną zmniejszone. Tym samym koszty będą ucięte. Mowa jest raczej o postaciach drugoplanowych, niż głównej obsadzie. Nie wiadomo, czy wpłynie to na jakość, bo pod kątem efektów specjalnych serial jest uniwersalnie chwalony.

Jednocześnie amerykańska telewizja The Cw podjęła decyzję o zamówieniu 3. sezonu serialu All American: Nowe początki. Będzie on liczyć 13 odcinków. Tutaj też ma być znaczne zmniejszenie budżetu i zredukowanie stałej obsady.