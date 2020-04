Superman & Lois - wiemy, kto zagra Samuela Lane'a w serialu

Dylan Walsh dołączył do obsady serialu Superman & Lois. Aktor wcieli się w generała Samuela Lane'a, ojca Lois. Postać jest opisywana jako generał armii, który jest zdeterminowany, aby chronić Amerykę i świat przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno z Ziemi jak i z kosmosu. To pracoholik, który wymaga doskonałości od wszystkich w jego życiu. To kolejny aktor, który wcieli się w Arrowverse w tę postać. Poprzednio, w serialu Supergirl zagrał go Glenn Morshower.

Informacje na temat fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W tytułowych rolach zobaczymy Tylera Hoechlina oraz Elizabeth Tulloch. W serialu bohaterowie będą musieli zmierzyć się z rolą rodziców. W ich synów wcielą się Alexander Garfin i Jordan Elssas. Pierwszy sezon produkcji liczy 13 odcinków.

Superman & Lois - data premiery serialu nie jest znana.