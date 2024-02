Superman vs. Omni-Man - kto wygrałby pojedynek? Robert Kirkman typuje zwycięzcę

fot. DC / Amazon Prime Video

Omni-Man to potężny czarny charakter, który zadebiutował w komiksach Roberta Kirkmana. Teraz stał się bohaterem animowanej adaptacji, a głosu użycza mu J.K. Simmons. Często jest opisywany jako "złowieszcza wersja Supermana". Co by się stało, gdyby stanął do walki z Człowiekiem ze stali? W rozmowie z IGN, Kirkman ogłosił wynik tego starcia.

Superman kontra Omni-Man - kto wygrałby pojedynek?

Zdaniem Kirkmana, Omni-Man byłby niekwestionowanym zwycięzcą starcia. Twórca wie jednak, że nie wszyscy internauci popierają go w tej kwestii. Przeciwnie - jego opinia jest zdecydowanie mało popularna.

- Ta dyskusja zawsze kończy się na rozgniewaniu internautów, bo ja twierdzę, że Superman jest słaby, a Omni-Man z łatwością by go pokonał. Nie chcę więc mówić tego ponownie, żeby ludzie się na mnie wściekli, chociaż wiem, że mam rację.

Zobaczcie pełen wywiad Kirkmana dla IGN:

Niezwyciężony - fabuła, gdzie obejrzeć?

Serial opowiada o 18-letnim Marku Graysonie, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na planecie. Po dramatycznych wydarzeniach z zakończenia pierwszego sezonu, nastolatek stara się odbudować swoje życie w obliczu szeregu nowych zagrożeń, a jednocześnie walczy ze swoim największym lękiem – może stać się taki sam jak jego ojciec.

W obsadzie głosowej znajdują się: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson i Seth Rogen.

Serial animowany jest dostępny na Amazon Prime Video. Nowe odcinki 2. sezonu zadebiutują już 14 marca 2024 roku.

Niezwyciężony - zdjęcia z 2. sezonu

