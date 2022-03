Sylvester Stallone wchodzi do branży NFT

fot. Lionsgate

Branża NFT przyciąga do siebie coraz więcej sław. Do tego grona dołączył właśnie Sylvester Stallone, który wypuścił własną kolekcję NFT. W skład PlanetSLY wchodzi 9997 losowo wygenerowanych karykatur aktora nawiązujących do jego życia oraz kariery filmowej.

Start sprzedaży tokenów PlanetSLY zaplanowano na kwiecień 2022 roku. Fani Sylvestra, którzy pozyskają własnego cyfrowego Stallone’a, mogą liczyć nie tylko na unikatową karykaturę. Wybrana pula tokenów będzie powiązana także z dodatkowymi benefitami takimi jak obiad z aktorem, dostęp do cyfrowego seansu filmowego czy wejściówka na wybrane wydarzenie.

Aktor podzielił się na swoim profilu instagramowym krótkim filmem wprowadzającym do świata PlanetSLY. Możemy zobaczyć kilka spośród tysięcy grafik kolekcjonerskich przedstawiających tzw. SLYguys:

Sylvester Stallone ma być bezpośrednio zaangażowany w prace kreatywne nad tym projektem. Co ciekawe, PlanetSLY nie jest inicjatywą o otwartym charakterze. Aby załapać się do elitarnego grona fanów dopuszczonych do pozyskania jednego z tokenów Sylvestra, należy aktywnie zaangażować się w promowanie projektu.

Aby dostać się na SLY-Listę, trzeba opublikować krótki film w mediach społecznościowych, w którym twórczo nawiążemy do fandomu Stallone’a bądź samej idei SLYguys. Najaktywniejsi uczestnicy społeczności mogą liczyć na pozyskanie najbardziej wartościowych tokenów. Ponadto Stallone podpisze 25 najrzadszych NFT od PlanetSLY.

