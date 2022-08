Szklana Pułapka - John McClane miał spotkać się z bohaterem serialu 24 godziny. Jest potwierdzenie

fot. IMDb.com

Jon Cassar był producentem wykonawczym i reżyserem serialu 24 godziny. Ostatnio zdobywał uznanie pracą przy 3. sezonie Orville. W rozmowie z portalem Screen Rant potwierdził, że na poważnie brano pod uwagę crossover serialu 24 godziny z kinową serią Szklana pułapka.

Jack Bauer i John McClane

- Przez lata dyskutowali o tym, ale było to trudne.Jak można do tego wrócić i jaką wymyślić historię? Wiem, że próbowali to zrobić wielokrotnie. Widziałem wiele scenariuszy z różnymi wersjami. Nawet była wersja, w której miał być crossover 24 godzin z Johnem McClanem.

Innymi słowy Jack Bauer Kiefera Sutherlanda miał mieć wspólną historię z Johnem McClanem Bruce'a Willisa. Nigdy jednak tego nie zobaczymy, bo był to tylko jeden z wstępnych pomysłów branych pod uwagę.

Twórca przyznają, że wciąż producenci myślą nad serialem 24 godziny. Rozważane są różne pomysły, ale wciąż nie udaje się dojść do tego, co może być na tyle dobre do realizacji. Dodaje jednak, że odpowiada za to Fox, więc jeśli stacja to zrobi, dowie się w tym samym czasie co inni.

Seria Szklana Pułapka jednakże już nigdy nie wróci, bo Bruce Willis przeszedł na aktorską emeryturę.