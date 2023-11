AI prezentuje państwa świata jako Transformers. Tym razem Polska wypada najlepiej w całym zestawie

Fun with A.I/Midjourney

W poniższym zestawieniu znajdziecie prace grafików korzystających z opartego na uczeniu maszynowym programu Midjourney. Ich dokonania prezentowane są między innymi na niezwykle popularnym kanale Youtube Fun with A.I., a szczególnym powodzeniem cieszą się kreacje związane z popkulturą. Autorzy wybierają znaną markę, najlepiej o ikonicznym statusie i prezentują ją w stylistyce charakterystycznej dla danego kraju świata. Nanoszone są więc motywy znamienne dla konkretnego kręgu kulturowego, kolorystyki państwowej czy elementów związanych z tamtejszą florą i fauną. Im więcej nawiązań do geopolitycznej charakterystyki, tym lepiej. Na łamach naszego portalu prezentowaliśmy już tak wykonanych superbohaterów, postacie z horrorów czy z gier komputerowych. Teraz nadeszła kolej na Transformers.

Do kultowego statusu tej marki nie trzeba oczywiście nikogo przekonywać. Transformers to ikoniczna marka, która zaczęła swoją podróż w świecie zabawek i rozrywki. Stworzona przez firmę Hasbro, Transformers zyskały niezwykłą popularność od czasu swojego debiutu w latach 80. Ich niezapomniane cechy obejmują charakterystyczne roboty, które mogą przemieniać się w pojazdy i odwrotnie. Marka szybko zdobyła uznanie za innowacyjny koncept transformacji, który nie tylko dostarczał dzieciom fascynujące doświadczenia zabawowe, ale również zjednywał sobie miejsce w popkulturze przez lata. Postacie takie jak Optimus Prime i Bumblebee stały się ikonami, łącząc w sobie emocje, przygodę i ducha przyjaźni. Transformers ewoluowały na przestrzeni lat, przechodząc od klasycznych zabawek po rozbudowane media, takie jak filmy kinowe i seriale animowane. Ich uniwersum stało się bogate i wielowarstwowe, przyciągając zarówno nowe pokolenia fanów, jak i tych, którzy pamiętają czasy ich początków. Nic dziwnego, że specjaliści z Fun with A.I. postanowili oddać hołd marce, tworząc poniższe dzieła. Czynimy to również my. Mamy nadzieję, że galeria przypadnie do gustu zarówno nowym, jak i starszym fanom marki.

Sztuczna inteligencja - Państwa świata jako Transformers

Afryka południowa

