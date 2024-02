Sztuczna inteligencja zrobi cały serial za 3-5 lat? Reżyser hitu Apple TV+ nie ma złudzeń

pic. DALL-E

Sztuczna inteligencja to dla jednych w branży filmowej ogromne zagrożenie, a dla innych świetlana przyszłość, która pozwoli sprawniej pracować nad kolejnymi produkcjami. Do tematu odniósł się reżyser hitu Apple TV+ Kulawe konie, James Hawes. Rozmawiał on z prawnikami SAG-AFTRA i WGA, które w 2023 roku strajkowały m.in. z powodu zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, a także przeprowadził ankietę wśród reżyserów i artystów od efektów specjalnych, która miała określić za ile lat możliwe będzie wygenerowanie komputerowo całego serialu.

Będzie to prawdopodobnie możliwe za 3 lub 5 lat. Ktoś powie: "Stwórz scenę w sali na ostrym dyżurze, gdzie lekarz wchodzi do pokoju i flirtuje z kobietą, z którą ma romans, a ktoś umiera na stole." I sztuczna inteligencja to zrobi. Może nie będzie to tak dopieszczone jak to, do czego się przyzwyczailiśmy, ale jesteśmy blisko tego.

Reżyser obawia się jednocześnie, że branża w Wielkiej Brytanii nie nadąża za trendami, a "dżin wydostał się z butelki".

Moim zmartwieniem jest, że jeśli nie nadgonimy w sprawie sztucznej inteligencji, to komputerowo generowane historie pojawią się w innym miejscu. Musimy brać to pod uwagę i działać. Dolina Krzemowa jest daleko przed nami.

James Hawes podkreślił również, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić produkcji, która nie ma z nią nic wspólnego, bo brak jej spontaniczności. Za przykład podaje film One Life z Anthonym Hopkinsem, gdzie scena z legendarnym aktorem grającym na pianinie początkowo nie była w filmie. Znalazła się tam z powodu zachwytu, który wzbudziła gra aktora na planie podczas zdjęć.

Sora - nowa generatywna sztuczna inteligencja

Słowa Jamesa Hawesa zbiegają się z wprowadzeniem na rynek Sory, czyli nowej generatywnej sztucznej inteligencji, która jest w stanie tworzyć jednominutowe filmy na podstawie opisu wprowadzonego przez użytkownika. Pokaz jej możliwości możecie zobaczyć poniżej. Jej działanie pokrywa się z przewidywaniami reżysera.

