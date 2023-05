Szybcy i wściekli 10 - szokujące powroty postaci. Jest komentarz reżysera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szybcy i wściekli 10 już zadebiutowali w polskich kinach. Szokujące powroty mogły jednak zaskoczyć niektórych fanów. Louis Leterrier, reżyser filmu, zdradził portalowi The Hollywood Reporter między innymi to, w jaki sposób udało mu się przekonać Dwayne'a Johnsona do współpracy. Zobaczcie sami.

Szybcy i wściekli 10 - szokujące powroty postaci

W scenie po napisach Szybkich i Wściekłych 10 pojawił się Dwayne Johnson jako Luke Hobbs, który miał już nie wracać do franczyzy ze względu na swój sławny konflikt z Vin Dieselem, który gra Doma Toretto. Poza tym powróciła także postać Giselle, granej przez Gal Gadot. Do tej pory widzowie wierzyli, że bohaterka zginęła w 6. części. W filmie nie wyjaśniono jednak, co się tak naprawdę z nią działo do tej pory.

Szybcy i wściekli 10 - reżyser komentuje szokujące powroty

Nie znałem Dwayne'a osobiście, ale skontaktowaliśmy się z nim i jego zespołem kilka miesięcy temu. [...] Wpadłem na pomysł, który przedstawiłem producentom i studiu. Powiedziałem Dwayne'owi: "Po prostu przyjdź i zobacz film. Musisz najpierw pokochać ten film". Więc zrobił to i rzeczywiście bardzo mu się spodobał. To wszystko wyszło bardzo naturalnie. Szczerze, jako fan, nie wyobrażałem sobie kontynuować serii bez Dwayne'a i Gal Gadot. Ta franczyza została zbudowana na aktorach i postaciach.

Reżyser dodał, że po nakręceniu sceny z Gal Gadot, podziękował jej i przytulił ją mocno.

