Szykuje się rekordowa sprzedaż PlayStation 5 w okresie świątecznym

Pandemia i wynikający z niej globalny niedobór chipów oznaczały, że zakup świeżo wprowadzonego na rynek pod koniec 2020 roku PlayStation 5 wymagał dużo szczęścia i pieniędzy, a najczęściej obu tych rzeczy. Tym bardziej, że spekulanci wykupowali dostawy konsoli i sprzedawali je potem po nieprzyzwoicie zawyżonych cenach.

Problem trwał przez dłuższy czas, choć pod koniec 2021 roku sytuacja zaczęła się nieco poprawiać. Na początku 2023 roku Sony ogłosiło, że zakup PS5 powinien być znacznie łatwiejszy. Nie było lepszej ilustracji tego niż w kwietniu, kiedy doniesiono, że spekulanci do tego stopnia mieli trudności ze sprzedażą konsol, że niektóre oferty spadły poniżej sugerowanej ceny detalicznej.

W wywiadzie dla Barron’s (za pośrednictwem Resetera), starszy wiceprezes SIE i szef globalnego marketingu Eric Lempel powiedział, że będzie to pierwszy sezon świąteczny, w którym PlayStation 5 nie zabraknie w sklepach, a każdy, kto zapragnie konsoli pod choinką, raczej nie zawiedzie się na Mikołaju.

Lempel dodał, że Sony spodziewa się jednego z najsilniejszych sezonów w historii firmy pod względem sprzedaży konsol, wspomaganego przez premierę nowych tytułów, takich jak ekskluzywny dla PS5 Marvel’s Spider-Man 2. Najnowsza gra z przyjaznym Pająkiem z sąsiedztwa sprzedała się w 2,5 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery, co czyni ją najszybciej sprzedającym się tytułem PlayStation Studios w historii.

W osobnym wywiadzie dla CNBC Lempel powiedział, że Sony jest na dobrej drodze do osiągnięcia narzuconego przez siebie celu 25 milionów sztuk PS5 dostarczonych w 2023 roku. Byłby to najlepszy rok dla jakiejkolwiek konsoli PlayStation w historii, bijąc 25-letni rekord należący do oryginalnego PlayStation, którego w ciągu 12 miesięcy Sony dostarczyło 22,6 miliona egzemplarzy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży PlayStation 5 w okresie świątecznym może być model PS5 Slim. Zostanie on wprowadzony na rynek już w listopadzie, oferując o 30% mniejszą objętość w porównaniu do oryginału, przy tej samej mocy i cenie. W tym tygodniu ujawniono również, że instalacja dysku PS5 Slim będzie wymagała połączenia z Internetem. Niemniej jednak, spodziewamy się, że raczej nie zmniejszy to popularności nowego modelu konsoli Sony.

