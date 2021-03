Tadeusz Kościuszko w kinie. Powstanie historyczna superprodukcja

fot. Jacek Czerwiński/SFP

Prestiżowy portal Variety donosi, że film historyczny o tytule roboczym Scarborn ma być wysokobudżetową produkcją. Za kamerą stanie Paweł Maślona, który zasłynął dobrze ocenianym Atakiem Paniki. Michał A. Zieliński odpowiada za scenariusz. Projekt zdobył dofinansowanie od PISF, a polskie Aurum Film szuka partnerów do produkcji z zagranicy. Można założyć, że tak chcą zebrać większy budżet na realizację, która ma nastąpić w 2022 roku.

Producentami z ramienia Aurum film są Leszek Bodzak oraz Aneta Hickinbotham, którzy m.in. odpowiadali za hit Boże Ciało.

W opisie podanym przez portal Variety czytamy, że jest to historia Tadeusza Kościuszki, zaufanego sojusznika generała Jerzego Waszyngtona, który był pułkownikiem w Armii Kontynentalnej. Zobaczymy, jak powraca do Polski razem ze swoim zaufanym przyjacielem Jeanem Lapierrem, znanym także jako Domingo. Czarnoskóry wyzwolony niewolnik walczył razem z Kościuszką na terenie Polski w rewolucji przeciwko Imperium Rosyjskim, czyli mowa o tak zwanej insurekcji kościuszkowskiej. Lapierre nie jest wymysłem scenarzystów - losy tej postaci były potwierdzane przez historyków.

Informacja pochodzi z targów filmowych w Berlinie, w których różne projekt są sprzedane i zbierają finansowanie. Według Variety to nie jest jedyny projekt Aurum Film, który jest tam sprzedawany. Pozostałe dwa to Shine of the Sun Jana Komasy oraz Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego.