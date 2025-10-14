Taika Waititi to "wielkie niemowlę". Tessa Thompson szczerze o reżyserze i gwieździe Thora

Tessa Thompson zadebiutowała w MCU w filmie Thor: Ragnarok reżyserowanym przez Taikę Waititiego, a następnie powtórzyła rolę Valkyrie w jeszcze kilku produkcjach z tego uniwersum. Jej postać awansowała do miana Króla Asgardu, ale na razie nie wiadomo, co stanie się z nią dalej. Z kolei aktorka w rozmowie z Variety opowiedziała o Taice Waititim i Chrisie Hemsworthcie, z którym dzieliła wiele scen.
Tessa Thompson określiła reżysera pieszczotliwie mianem "wielkiego niemowlaka."
Nie miała jednak nic złego na myśli i wyłącznie żartowała o reżyserze, z którym współpracowała w przeszłości. Doceniła też podobne cechy u Chrisa Hemswortha.
Mimo porażki Thor: Miłość i grom, a także ostatnich problemów Kinowego Uniwersum Marvela, a także niejasnej przyszłości swojej postaci, aktorka nadal cieszy się z udziału w MCU:
Źródło: comicbookmovie.com