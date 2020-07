Takiej figurki Iron Mana jeszcze nie było. Wygląda jak hologram [ZDJĘCIA]

YouTube/Hot Toys/Marvel

W ciągu ostatnich miesięcy widzieliśmy już wiele figurek kolekcjonerskich przedstawiających Iron Mana z MCU, jednak ta najnowsza będzie nie lada gratką dla wszystkich fanów Marvela. Firma Hot Toys zaprezentowała więc przedmiot, na którym Tony Stark ma na sobie doskonale znaną widzom zbroję Mark IV. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że figurka została wykonana z prześwitującego materiału, który sprawia wrażenie, że mamy w tym przypadku do czynienia z hologramem.

Przedmiot stworzono w skali 1/6; ma on być częścią linii 2020 Toy Fair Exclusive, co oznacza, że będzie go można nabyć tylko na konkretnych rynkach. Wiemy już, że do jego wykonania użyto odlewany pod ciśnieniem metal, natomiast iluzję holograficzną osiągnięto przez wykorzystanie półprzeźroczystego plastiku. Z kolei w miejscu słynnego reaktora łukowego zainstalowano miniaturowe lampki LED. Cena nie została jeszcze ustalona; rynkowy debiut zaplanowano na trzeci bądź czwarty kwartał 2020 roku.

Iron Man Mark IV - figurka

Przypomnijmy, że zbroja Mark IV w Kinowym Uniwersum Marvela pojawiła się po raz pierwszy w filmie Iron Man 2. Mieliśmy okazję zobaczyć ją również w produkcji Iron Man 3.