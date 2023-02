Tár - Cate Blanchett o reakcjach, jakie wywołał film

fot. materiały prasowe

Tár przedstawia historię uznanej kompozytorki Lydii Tár, która zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką wielkiej niemieckiej orkiestry. Produkcja analizuje zmieniającą się strukturę władzy, jej wpływ oraz trwałość we współczesnym świecie. W Polsce Tár zadebiutuje 24 lutego 2023 roku.

W główną rolę wciela się Cate Blanchett, która w rozmowie z The Guardian wypowiedziała się więcej na temat produkcji oraz tego, jak reagują na film widzowie. Blanchett w rozmowie z dziennikarzem wspomina, że kiedy przeczytała scenariusz, dosłownie go pochłonęła. Co ją tak podekscytowało?

Jedną z intrygujących i bardziej niepokojących rzeczy w tym filmie jest to, że nie zaprasza do współczucia ani nie oferuje łatwych rozwiązań. Nikt nie jest całkowicie dobry i nikt nie jest całkowicie niewinny. To bardzo zniuansowane badanie skorumpowanej natury władzy instytucjonalnej, ale także to, że to bardzo ludzki film, ponieważ w centrum wydarzeń mamy kogoś, kto jest doświadcza kryzysu egzystencjalnego.

Podczas premiery na festiwalu filmowym w Wenecji we wrześniu, film Tár otrzymał owację na stojąco, a Blanchett zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki. Jednak nie wszyscy wypowiadają się o filmie pozytywnie i zwracają uwagę na poruszane przez film kontrowersyjne tematy, jak m.in. kultura anulacji oraz portret kobiety, która sama staje się oprawczynią. Jak reaguje na to Blanchett?

Bardzo niechętnie mówię o tym filmie. Częściowo dlatego, że jest tak niejednoznaczny i nie chcę go nikomu definiować. Myślę też, że dziennikarzom jest czasem ciężko, bo widzą tyle filmów, a potem muszą od razu wydać opinię. Wiele osób, u których ten film został na dłużej lub oglądały go ponownie, poszerzały swoje postrzeganie tego, czym jest ten film. Nie tylko bohaterka jest bardzo enigmatyczna, ale też fakty dotyczące tego, co się wydarzyło - fabuły, jeśli chcemy to tak nazwać, która jest niejasna. W pewnym sensie film jest testem Rorschacha, jeśli chodzi o rodzaje osądów, jakie ludzie podejmują w odniesieniu do informacji, które są aluzyjne, ale nigdy nie są potwierdzone.

W filmie Tár wystąpili między innymi: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Mark Strong, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Sylvia Flote oraz Sydney Lemmon.

