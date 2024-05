Ted Sarandos żałuje, że porównał Netflix do HBO. Nie będzie programu informacyjnego

fot. zrzut ekranu z wideo na Youtube (kanał FoundationINTERVIEWS)

Ted Sarandos od ponad 20 lat stoi na czele Netfliksa wraz z Gregiem Petersem. Prezes giganta streamingowego w najnowszym wywiadzie dla The New York Times, cofnął się do swojej wypowiedzi z 2012 roku, w której porównał platformę do HBO.

Powiedziałem wtedy, że staniemy się HBO, zanim HBO stanie się nami. W tamtym czasie HBO było wyznacznikiem oryginalnych ramówek. Powinienem wtedy powiedzieć: chcemy być HBO, CBS, BBC i wszystkimi innymi kanałami na całym świecie, które dostarczają ludziom rozrywki, a nie zawężać się tylko do HBO.

Następnie przyznał, że prestiż ramówki dla wybranych osób odgrywa bardzo ważną rolę w kulturze. Jest on bardzo mały, ponieważ jest to wyspecjalizowany biznes.

Obecnie sporządzamy ramówkę dla około 650 milionów ludzi na całym świecie. Musimy mieć bardzo szeroki zakres rzeczy, które ludzie oglądają i kochają. Dlatego podchodzimy do jakości z punktu widzenia konsumenta. Ludzie, którym podoba się Ginny i Georgia, powiedzą ci, że ten serial jest wspaniały.

Netflix już nie tylko streamuje własne seriale i filmy oraz te na licencji, ale również eksploruje nowe możliwości. Przykładowo prowadzi transmisje na żywo ze stand-upów, a nawet z meczów NFL. Natomiast Sarandos przyznał, że nie mają zamiaru wprowadzić programów informacyjnych i tym podobnych rzeczy, ponieważ istnieje wiele innych kanałów, które już to robią. Dodał, że ludzie nie zwrócą uwagi na Netflix z tego powodu.

Podczas wywiadu Sarandos powiedział jeszcze, że Barbie i Oppenheimer osiągnęłyby taką samą popularność na platformie streamingowej, jak w box office. Ponadto uważa, że serial Reniferek zawdzięcza sukces ich algorytmowi.

