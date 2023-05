Nowy Terminator - James Cameron zaczął pisać scenariusz. Dalsze prace są uzależnione od... AI

YouTube

Co powiecie na nowy film z serii Terminator? Choć w zeszłym tygodniu Arnold Schwarzenegger wyjawił, że definitywnie skończył z franczyzą, wygląda na to, że na pokładzie wciąż jest inny z ojców jej sukcesu, James Cameron - i to w znacznie większym stopniu, niż mogliśmy przypuszczać. Pod koniec zeszłego roku reżyser zdradził, że trwają rozmowy nad rebootem cyklu, lecz żadne oficjalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Teraz jednak twórca dołożył kolejną cegiełkę w próbie wzbudzania nadziei na powrót słynnych ekranowych maszyn.

Cameron wziął wczoraj udział w wydarzeniu Dell Technologies World. To właśnie w trakcie tego spotkania ujawnił on, że już 3 miesiące temu rozpoczął prace nad scenariuszem do nowego filmu z serii. Zaraz później dodał jednak, że do rzeczonych prac powróci w nieokreślonej przyszłości, chcąc najpierw... zobaczyć, w jaki sposób sztuczna inteligencja rozwinie się w prawdziwym świecie. Filmowiec nie podzielił się żadnymi innymi szczegółami.

https://twitter.com/rcmercado/status/1660779171726102528

Przypomnijmy, że James Cameron był reżyserem i zarazem współautorem scenariuszów produkcji Terminator z 1984 roku i Terminator 2: Dzień sądu. Z wyjątkiem filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie, przy którym pracował jako producent i został wymieniony w napisach jako autor materiałów do scenariusza, nie miał on wpływu na los innych odsłon serii.

James Cameron - wszystkie filmy; ranking od najsłabszych do najlepszych wg Rotten Tomatoes

10. Prawdziwe kłamstwa (1994) – 70%