Tesla wycofuje Cybertrucki z powodu wadliwych pedałów gazu

fot. Tesla

Reklama

Przyczyną jest wadliwy montaż nakładki na pedał gazu, która może się z niego zsunąć i zablokować go w pozycji wciśniętej, narażając kierowców na ryzyko wypadku. Wycofanie flagowego samochodu z rynku kończy burzliwy tydzień dla Tesli. W poniedziałek firma zwolniła ponad 10% swoich pracowników i straciła dwóch najwyższych rangą dyrektorów. Kilka dni później Tesla poprosiła akcjonariuszy o ponowne głosowanie w sprawie ogromnego pakietu wynagrodzeń dla dyrektora generalnego Elona Muska, który na początku tego roku został odrzucony przez sędziego.

Doniesienia o problemach z pedałem przyspieszenia Cybertrucka zaczęły pojawiać się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tesla podobno nawet wstrzymała dostawy auta, aby zaradzić problemowi. Musk napisał w poście na X, że Tesla jest „bardzo ostrożna”, a firma zgłosiła do NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), że nie była świadoma żadnych wypadków ani obrażeń związanych z tym problemem.

https://twitter.com/elonmusk/status/1780778694535192598

Firma potwierdziła teraz w NHTSA, że nakładka na pedał gazu rzeczywiście może się poluzować, co może spowodować jej wysunięcie się i zaczepienie o tapicerkę we wnęce na nogi, co z kolei może prowadzić do niekontrolowanego przyspieszenia pojazdu.

Tesla poinformowała, że 31 marca po raz pierwszy otrzymała od klienta zgłoszenie o pierwszym incydencie z pedałem gazu, a 3 kwietnia o kolejnym. Po przeprowadzeniu serii testów, 12 kwietnia Tesla zdecydowała się wycofać Cybertucka z rynku po ustaleniu, że w montażu auta zaszła „niezatwierdzona zmiana, która wprowadziła środek smarny (mydło), aby pomóc w montażu elementu nakładki na pedał przyspieszenia” oraz że „pozostałości środka smarnego zmniejszyły przyczepność nakładki do pedału”.

Tesla twierdzi, że wymieni lub przerobi pedał przyspieszenia we wszystkich istniejących Cybertruckach. Poinformowała również NHTSA, że rozpoczęła budowę Cybertrucków z nowym pedałem przyspieszenia i że naprawia pojazdy, które są w transporcie lub znajdują się w centrach dostaw.

Wprawdzie Cybertruck zaczął być dostarczany pod koniec ubiegłego roku, ale nie jest to pierwsze akcja przywoławcza. Pierwsze była jednak niewielka – na początku tego roku Tesla wycofała oprogramowanie we wszystkich swoich pojazdach, ponieważ rozmiar czcionki informacji o światłach awaryjnych był zbyt mały. Firma zaprezentowała Cybertrucka w 2019 roku podczas legendarnego już pokazu, ale długo miała problemy z wprowadzeniem auta do sprzedaży.