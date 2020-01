The Batman - Robert Pattinson jako Bruce Wayne na nowych zdjęciach z planu

Wczoraj w Londynie rozpoczęły się zdjęcia do oczekiwanego przez wielu widowiska The Batman. W sieci co jakiś czas pojawiają się amatorskie nagrania i fotografie, które ukazują aktorów oraz scenografię produkcji. Tym razem ujawniają one budynek Wayne Enterprises oraz po raz pierwszy Roberta Pattinsona w tytułowej roli. Materiały są dostępne poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. W obsadzie znajdują się oprócz wspomnianego Pattinsona również Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred i Jayme Lawson. Ponadto reżyser widowiska Matt Reeves potwierdził na Twitterze angaż Colina Farrella do roli Pingwina.

The first set photos of Robert Pattinson as Bruce Wayne in ‘THE BATMAN’ have seemingly been revealed. (Source: @WadeGrav) pic.twitter.com/PeQVP8IdOZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 6 stycznia 2020

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.