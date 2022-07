Oto najczęściej oceniany polski horror na Steam. Jest zaskoczenie – to nie The Medium ani Blair Witch

fot. Illusion Ray

Polskie studio Illusion Ray pochwaliło się interesującą informacją: ich debiutancka produkcja z 2019 roku, The Beast Inside, to najczęściej oceniany polski horror ostatnich lat na platformie Steam. Tytuł ten otrzymał ponad 5200 głosów od użytkowników, z czego 84% z nich ocenia grę pozytywnie. Tym samym wyprzedził on inne, głośne horrory, takie jak na przykład The Medium (4932 opinie) czy Blair Witch (4203 opinie) od krakowskiego studia Bloober Team.

Jeszcze tej jesieni z grą będą mogli zapoznać się również gracze konsolowi. W produkcji znajduje się bowiem port The Beast Inside na urządzenia PlayStation i Xbox. Oprócz tego Illusion Ray pracuje także nad zupełnie nową produkcją, przygodową grą akcji z otwartym światem zatytułowaną Wardogz.