Kolejny klasyk kina grozy czeka reboot. Warner Bros. zamówiło film na morderczą galaretę

Fot. Materiały prasowe

Reklama

David Bruckner kilka lat temu podjął się stworzenia rebootu Hellraiser dla Hulu. To jednak nie ostatni raz, gdy powierzono mu takie zadanie, ponieważ Warner Bros. właśnie zatrudniło go, by zajął się kolejnym klasykiem kina grozy. O jaki projekt chodzi?

Warner Bros. zamówiło film na morderczą galaretę

TheWrap ujawniło, że David Bruckner zajmie się wyreżyserowaniem i napisaniem scenariusza do reboota The Blob dla Warner Bros. Motion Picture Group. W gronie producentów znajdą się także David Goyer i Keith Levine z Phantom Four. Judith Harris będzie producentką wykonawczą. Nadzorowanie projektu powierzono za to Zachowi Hamby'emu. To wszystko, co nam moment wiemy na temat rebootu.

Oryginalny film The Blob, będący ciekawym połączeniem horroru i science fiction, zadebiutował w 1988 roku. Fabuła opowiadała o galaretowatej substancji, pożerającej ludzi na swojej drodze. Produkcję wyreżyserował Chuck Russell, który w swoim portfolio ma także takie tytuł jak Maska czy Król Skorpionów.

Warto też wspomnieć, że David Bruckner ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o horrory. Może pochwalić się nie tylko rebootem Hellraisera, ale również między innymi takimi produkcjami jak: Dom nocny, Rytuał, V/H/S/85 i V/H/S.

Najstraszniejsze horrory - lista oparta na badaniach naukowych

Brytyjski portal Broadband Choices w 2020 roku stworzył projekt o nazwie Science of Scare, w ramach którego najstraszniejsze horrory wskazywane są dzięki specjalnym badaniom. W drugiej odsłonie wydarzenia 250 ochotników zaproszono do pokoju, w którym uczestników eksperymentu podłączono do aparatury medycznej, aby dzięki niej mierzyć zmiany rytmu serca w trakcie seansu.

Śmiałkowie oglądali 40 filmów - 30 najstraszniejszych z pierwszej edycji, nowości z 2021 roku i uprzednio pominięte klasyki gatunku. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała średnia liczba uderzeń serca na minutę; im była ona wyższa, tym na wyższe miejsce trafiała konkretna produkcja. Kto znalazł się na czele rankingu? Przekonajcie się sami: