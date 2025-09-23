Narzeczona Frankensteina w nowej wersji. Oficjany zwiastun The Bride!

Warner Bros

Reklama

Warner Bros. Pictures zaprezentowało teaser filmu The Bride!, czyli autorskiej wersji historii Frankensteina w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Produkcja ta jest jej kolejnym projektem po nominowanym do Oscara filmie Netflixa zatytułowanym Córka.

The Bride! - zwiastun

Samotny Frankenstein (Bale) wyrusza do Chicago lat 30., aby poprosić wybitną naukowczynię, dr Euphronious (Annette Bening), o stworzenie dla niego towarzyszki. Oboje ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak rodzi się Panna Młoda (Buckley). To, co następuje później, przerasta wszelkie wyobrażenia: morderstwo, opętanie, dziki i radykalny ruch kulturowy oraz zakazana miłość w płomiennym i wybuchowym romansie!

W obsadzie znaleźli się: Buckley, Bale, Peter Sarsgaard, Bening, nominowany do Oscara Jake Gyllenhaal oraz laureatka Oscara Penélope Cruz. Reżyserką filmu jest Maggie Gyllenhaal, która napisała także scenariusz i wyprodukowała go wspólnie z nominowaną do Oscara Emmą Tillinger Koskoff, a także Talią Kleinhendler i Osnat Handelsman Keren. Producentami wykonawczymi są Carla Raij, David Webb i Courtney Kivowitz.

Premiera The Bride! nastąpi 6 marca 2026 roku.