Narzeczona Frankensteina w nowej wersji. Oficjany zwiastun The Bride!
Nowa wersja Narzeczonej Frankensteina dostała swój pierwszy zwiastun. Czy produkcja jest tak szalona jak zapowiadano?
Warner Bros. Pictures zaprezentowało teaser filmu The Bride!, czyli autorskiej wersji historii Frankensteina w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Produkcja ta jest jej kolejnym projektem po nominowanym do Oscara filmie Netflixa zatytułowanym Córka.
The Bride! - zwiastun
Samotny Frankenstein (Bale) wyrusza do Chicago lat 30., aby poprosić wybitną naukowczynię, dr Euphronious (Annette Bening), o stworzenie dla niego towarzyszki. Oboje ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak rodzi się Panna Młoda (Buckley). To, co następuje później, przerasta wszelkie wyobrażenia: morderstwo, opętanie, dziki i radykalny ruch kulturowy oraz zakazana miłość w płomiennym i wybuchowym romansie!
W obsadzie znaleźli się: Buckley, Bale, Peter Sarsgaard, Bening, nominowany do Oscara Jake Gyllenhaal oraz laureatka Oscara Penélope Cruz. Reżyserką filmu jest Maggie Gyllenhaal, która napisała także scenariusz i wyprodukowała go wspólnie z nominowaną do Oscara Emmą Tillinger Koskoff, a także Talią Kleinhendler i Osnat Handelsman Keren. Producentami wykonawczymi są Carla Raij, David Webb i Courtney Kivowitz.
Premiera The Bride! nastąpi 6 marca 2026 roku.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat