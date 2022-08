The Continental - Peacock przejmuje serialowy spin-off Johna Wicka

fot. Summit Entertainment // Thunder Road Pictures

The Continental, czyli serialowy prequel cyklu John Wick, został właśnie projektem platformy Peacock, która przejęła produkcję od stacji Starz. Stało się to cztery lata po ogłoszeniu powstania serialu. Jak podaje portal Deadline na podstawie swoich źródeł The Continental bardziej swoją marką pasuje do Peacock, wobec tego zdecydowano się przejąć produkcję.

Dla przypomnienia platforma niedawno nabyła prawa do pokazywania filmów o Johnie Wicku w USA. Trzyczęściowy serial trafi do oferty serwisu w 2023 roku.

fot. Summit Entertainment // Thunder Road Pictures

The Continental - o czym serial?

Seria będzie badać historię pochodzenia i wewnętrzne działania ekskluzywnego hotelu Continental, centralnego elementu uniwersum Johna Wicka, który służy jako schronienie dla zabójców. Akcja produkcji dzieje się w Nowym Jorku w 1975 roku. Historia zostanie pokazana z perspektywy Winstona Scotta (w filmach granego przez Iana McShane'a). Młody bohater pragnie przejąć kontrolę nad tytułowym hotelem. W związku z tym musi wejść na śmiertelny kurs z podziemnym światem przestępczym Nowego Jorku.

W roli Winstona występuje Colin Woodell. Ponadto w obsadzie zobaczymy Ayomide Adeguna, który wcieli się w młodego Charona, Petera Greene'a w roli wujka Charliego, Mela Gibsona jako Cormaca, Bena Robsona jako Frankiego, Huberta Point-Du Jour jako Milesa, Jessicę Allain jako Lou, Mishel Pradę jako KD i Kate Nhung jako Yen.