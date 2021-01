The Elder Scrolls V: Skyrim - twórcy popularnego moda pracują nad własną grą

fot. SureAI

SureAI to grupa twórców, którzy stworzyli Enderal: Forgotten Stories, jedną z najbardziej imponujących modyfikacji do gry The Elder Scrolls V: Skyrim. Mod to całkowita konwersja gry Bethesdy, która wprowadza zupełnie nowy, otwarty świat, historię i przeciwników, a przy tym dodaje też sporo zmian w zakresie samej rozgrywki. Na oficjalnej stronie grupy poinformowano, że 17 stycznia zakończony zostanie rozwój moda i wkrótce otrzyma on ostatnią aktualizację. Powód jest prosty - deweloperzy rozpoczynają pracę nad nowym, komercyjnym projektem.

Niestety, jak na razie szczegóły na jego temat trzymane są w tajemnicy, choć patrząc na poprzednie doświadczenia twórców istnieje duża szansa, że będzie to gra RPG. W opisie na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że twórcy mają nadzieję ujawnić jakieś informacje jeszcze w tym roku i zachęcają do śledzenia ich mediów społecznościowych.