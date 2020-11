The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Kiedy polska premiera?

Niedawno do internetu trafił‚ zwiastun reżyserskiej wersji Ojca Chrzestnego III. Reżyser Francis Ford Coppola zapowiada, że ta powinna być traktowana przez fanów jak epilogiem do dwóch pierwszych odsłon. Stąd nowy tytuł filmu. Widzowie mogą też oczekiwać nowego początku i zakończenia, a także zmiany w uszeregowaniu scen i ścieżce dźwiękowej.

foto. materiały prasowe

Przemontowanej wersji trafi do wybranych kin 4 grudnia, a 8 grudnia na Blu-ray i cyfrowo. Jak udało nam się ustalić polscy widzowie mogą być spokojni. W naszym kraju The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone będzie można obejrzeć 8 grudnia na platformie Player. Dostęp do filmu będzie kosztował 10 zł.