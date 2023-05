The Island - wstrzymano prace nad filmem reżysera Zimnej wojny. U Polaka grają Joaquin Phoenix i Rooney Mara

fot. materiały prasowe // film "Maria Magdalena"

Od 2 maja trwa strajk scenarzystów w USA, którzy domagają się m.in. większego udziału w zyskach z dystrybucji produkcji oraz ich emisji w Internecie, a także podwyżek minimalnych wynagrodzeń. Dodatkowo chcą unormować wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży filmowej. Z tego powodu doszło do wstrzymania produkcji wielu seriali, w tym The Last of Us, Stranger Things czy Cobra Kai.

Najprawdopodobniej 1 lipca do strajku dołączą aktorzy. Związek SAG-AFTRA (Gildia Aktorów Ekranowych i Amerykańska Federacja Artystów Telewizyjnych i Radiowych), który reprezentuje ponad 160 tys. profesjonalistów z branży rozrywkowej i medialnej, negocjuje nowy kontrakt z AMPTP (Zrzeszenie Producentów Filmowych i Telewizyjnych). Obecny wygasa 30 czerwca i jeśli do tej pory strony nie dojdą do porozumienia to od 1 lipca rozpocznie się strajk aktorów.

I właśnie groźba nowego strajku zaczęła wpływać na produkcje niezależnych filmów. Pierwszą ofiarą stał się The Island w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, w którym w obsadzie znaleźli się Joaquin Phoenix i Rooney Mara. Zdjęcia miały rozpocząć się jeszcze w maju w Hiszpanii, ale projekt został wstrzymany do odwołania. Firmy odmówiły ubezpieczenia filmu, dlatego prace na planie nie mogą ruszyć, więc gwiazdy powróciły do domów.

Najnowszy film polskiego reżysera, który został nagrodzony Oscarem za Idę oraz była nominowany do tej nagrody za Zimną wojnę, miał zostać ubezpieczony przez dużą firmę zajmującą się kinem niezależnym - Film Finances Inc (FFI). Twórcy próbowali dogadać się z innymi firmami, ale bezskutecznie.

The Island - fabuła

Historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami i skupia się na atrakcyjnej amerykańskiej parze w latach 30. XX wieku. Podejmują oni decyzję o porzuceniu cywilizacji, by zbudować swój własny prywatny raj na opuszczonej wyspie i żyć z tego, co da im ziemia. Kiedy milioner mija ich wyspę, niechcący sprawia, że stają się sensacją tabloidów. Wówczas na wyspę przybywa hrabina ze swoimi dwoma dziwnymi kochankami i planami, aby zbudować na wyspie luksusowy hotel. Szybko jej działania stały się zagrożeniem dla Edenu pary. Konflikt narasta. Rozpoczyna się psychologiczna wojna, w której uwodzenie i zazdrość prowadzą do seksualnej niewierności, zdrady i ostatecznie do morderstwa. W dokładnie tym samym momencie natura zaczyna bunt przeciwko najeźdźcom.

fot. materiały prasowe // kadr z filmu "Ona"