The Last of Us - kto zagra Abby w 2. sezonie? Plotka mówi o 2 mocnych kandydatkach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Aktorska adaptacja gry The Last of Us osiągnęła duży sukces i podbiła serca fanów. Nic dziwnego, że 2. sezon dostał zielone światło od HBO Max. Choć nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat kontynuacji, to scooperzy powoli zaczynają dzielić się pierwszymi przeciekami zza kulis. A plotka, którą zaraz wam opiszemy, jest wyjątkowo interesująca.

The Last of Us - kto zagra Abby w 2. sezonie?

Scooperzy znani na platformie X pod nazwami @MyTimeToShineH i @KnightGambit napisali, co ich źródła wiedzą na temat castingu do roli Abby w 2. sezonie The Last of Us. Pierwszy z nich najpierw napisał, że przed strajkami ofertę zagrania bohaterki dostała Florence Pugh, znana z takich produkcji jak Nie martw się, kochanie, Midsommar. W biały dzień i Czarna wdowa. Potem dodał, że inne źródła twierdzą, że wybór padł jednak na Shannon Berry, więc musi to być jedna z nich. Z kolei @KnightGambit uważa, że Florence Pugh nie dostała tej roli, a oficjalne wyniki castingu zostaną ogłoszone dopiero po trwającym strajku SAG-AFTRA.

Oczywiście, to nadal tylko plotki. Dajcie jednak znać, kogo chcielibyście zobaczyć w roli Abby w 2. sezonie The Last of Us.

