The Last of Us - jakie easter eggi skrywał finał 1. sezonu? Żyrafy, blizna Joela i aktorki z gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO, SIE

Pierwszy sezon serialu The Last of Us dobiegł końca. Tak jak można było się tego spodziewać, w 9. odcinkach przedstawiono wydarzenia z pierwszej części gry, a ostatni epizod bardzo wiernie przeniósł znane wydarzenia na serialowy grunt i również zaserwował widzom słodko-gorzkie zakończenie. Więcej na temat odcinka możecie dowiedzieć się z naszej spojlerowej recenzji.

Finał sezonu to również najprawdopodobniej odcinek z największą liczbą easter eggów. Było ich naprawdę sporo - od scen i dialogów przeniesionych 1:1 z produkcji studia Naughty Dog, a na zaskakujących cameo kończąc. Poniżej możecie zapoznać się z tym, co udało nam się odnaleźć w 9. epizodzie. Pamiętajcie jednak, że znajdziecie tam spojlery, dlatego też zachęcamy, byście zapoznali się z galerią dopiero po zakończonym seansie.

The Last of Us - easter eggi w finale 1. sezonu

W finale sezonu pojawia się Anna, matka Ellie. W grach postać ta była jedynie wspominana.

Przypominamy także, że pod koniec stycznia poinformowano, że powstanie 2. sezon serialu The Last of Us. Biorąc pod uwagę oglądalność i oceny odcinków pierwszej serii decyzja ta wydawała się jedynie formalnością, ale dobrze mieć oficjalne potwierdzenie.