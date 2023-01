The Last of Us - czy pandemia z serialu jest możliwa w rzeczywistości? Wymowne słowa naukowca

HBO/Screen Rant

Serial The Last of Us od HBO święci triumfy, stając się jedną z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych produkcji ostatnich lat. Fani adaptacji słynnej gry nieustannie zadają sobie pytanie o to, czy ukazana w telewizyjnym świecie pandemia może wydarzyć się także w otaczającej nas rzeczywistości? Przypomnijmy, że źródłem infekcji jest specyficzna, zmutowana odmiana grzyba o nazwie kordyceps, znanego bardziej jako maczużnik, który występuje choćby w Polsce.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Paul Edward Stamets, jeden z najbardziej znanych mykologów (mykologia to dział biologii zajmujący się badaniem grzybów) na świecie, który prowadzi jednocześnie szereg przedsięwzięć biznesowych związanych z wykorzystaniem grzybów w medycynie. Wyklucza on, by pandemia z serialu mogła wybuchnąć wokół nas, zauważając jednak, jak kapitalnie twórcy produkcji wykorzystują ludzki strach przed grzybami:

Właśnie skończyłem oglądać drugi odcinek The Last of Us i mam dwie opinie. Po pierwsze, jestem wielkim fanem science fiction i uwielbiam, gdy kwestie związane z grzybami są kreatywnie wplatane w narrację. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy: kordyceps nie może infekować ludzi. Wszystkie organizmy muszą się pożywiać. Są drapieżne zwierzęta i rośliny. Istnieją także grzyby, które są drapieżnikami. Wszyscy jesteśmy częścią gigantycznej sieci pokarmowej, w której podtrzymujemy siebie nawzajem. W serialu pojawiają się jednak fikcyjne informacje: wykorzystują one elementy mykologii i mykofobię - ludzki strach przed grzybami.

Stamets dodał:

To naturalne, że człowiek boi się tego, co z jednej strony jest potężne, ale z drugiej strony dla niego tajemnicze i niezrozumiałe. Podziwiam więc scenarzystów za to, że dostrzegli szansę na zabranie nas na fikcyjną przygodę w królestwie science fiction, wykorzystując fascynację grzybami i strach przed nimi. W rzeczywistości grzyby oferują nam wiele możliwych rozwiązań w obliczu walki z zagrożeniami, z którymi się mierzymy. Takie jak kordyceps mogłyby nawet zastąpić używane we współczesnej medycynie środki chemiczne, oferując ekologiczne i ekonomicznie opłacalne narzędzia.

