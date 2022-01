The Last of Us - Storm Reid oficjalnie w obsadzie serialu. W kogo się wcieli?

materiały prasowe

Wczoraj informowaliśmy o plotkach sugerujących, że Storm Reid, znana m.in. z serialu Euforia oraz niewielkiej roli w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad, wystąpi w serialu The Last of Us. Teraz mamy tego oficjalne potwierdzenie, także na profilu aktorki na Twitterze.

Wcieli się ona w postać Riley, która w pierwszej części gry była tylko wspominana, ale odgrywała istotną rolę w dodatku Left Behind, czyli fabularnym prequelu. Aktorka udostępniła przy okazji zdjęcie pokazujące grafikę koncepcyjną jej bohaterki.

https://twitter.com/stormreid/status/1482124305693556736

W obsadzie są też Nico Parker jako Sarah oraz Gabriel Luna jako Tommy. Za scenariusz odpowiadają Neil Druckmann i Craig Mazin. Za kamerą stoją Jasmila Zbanic, Ali Abbasi i Kantemir Balagov. Craig Mazin jest także showrunnerem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Premiera pierwszego sezonu The Last of Us jest zaplanowana na 2022 roku, ale nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty.