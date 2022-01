Hity Warner Bros. w HBO Max. Ilu widzów obejrzało filmy na streamingu przy dystrybucji hybrydowej?

Fot. Warner Bros

Środowisko filmowe i widzowie głośno komentowali decyzje Warner Bros., która dotyczyła wypuszczania swoich hitów w USA jednocześnie do kin i na platformę HBO Max, co było podyktowane pandemią koronawirusa. Hybrydowy sposób dystrybucji w praktyce oznaczał, że nawet najdroższe produkcje studia były na wyciągnięcie ręki z domowego zacisza. W ten sposób fani mogli konsumować między innymi Diunę, Matrix Zmartwychwstania oraz nowy Legion samobójców: The Suicide Squad.

Wielu analityków, ale też widzów było ciekawych, jak decyzja ta przełoży się na zarobki z poszczególnych filmów, i czy w ogóle jest opłacalna. Do sieci trafiły dane zebrane przez Samba TV, wskazujące na liczbę gospodarstw domowych, które obejrzały dany film w premierę (liczone od czwartku do niedzieli), co zestawione zostało z zarobkami z kin. Niestety nie ujawniono na jakie kwoty przekłada się liczba widzów, ani też nie mamy informacji na temat wpływu danej produkcji na wzrost subskrypcji. Dane zestawiono jednak z zarobkami filmu z kin, dzięki czemu możemy porównać zainteresowanie danym projektem. Jeden z wniosków nasuwa się natychmiast - jeśli film dobrze radził sobie w kinach, relatywnie dobrze też prezentują się liczby w streamingu. Czołowe lokaty okupowane są przez wysokobudżetowe widowiska, które siłą rzeczy najchętniej były oglądane.

W galerii poniżej prezentujemy zestawienie filmów uszeregowanego od najmniejszej liczby gospodarstw domowych w premierowy weekend do najwyższej.

Hity Warner Bros. w HBO Max - galeria

16. Judasz i Czarny Mesjasz - maksymalna liczba widzów w weekend otwarcia: 653,000 gospodarstw domowych / (US box office - 5,4 milionów dolarów; Globalny box office - 6,8 milionów dolarów; Rotten Tomatoes - 96%)

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.