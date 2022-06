The Last of Us - oficjalne zdjęcie Joela i Ellie. W tle serialowy klikacz

fot. SIE

Dzięki oficjalnemu zdjęciu z serialu The Last of Us po raz pierwszy w pełni widzimy Pedro Pascala i Bella Ramsey w rolach Joela oraz Ellie. Fani jednak dostrzegli, że coś się czai w tle. Po znacznym rozjaśnieniu zdjęcia okazało się, że mamy też pierwsze spojrzenie na to, jak w serialu będą wyglądać klikacze.

Przypomnijmy, że klikacze to trzecie stadium zarażenia Cordycepsem. Mimo, że ich głowa całkowicie porośnięta jest grzybem i przez to pozbawione są oczu, nie dajcie się zwieźć. Mają niesamowicie wyczulony słuch i rzucą się na każde źródło głośniejszego dźwięku z niesamowitą szybkością i siłą.

fot. materiały prasowe

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1534993802733273099

Jednocześnie ogłoszono, że do obsady serialu dołączają Troy Baker oraz Ashley Johnson. Są to aktorzy, którzy w grach byli odpowiednio głosami Joela i Ellie. W serialu zagrają inne postacie.

The Last of Us - o czym serial?

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

Za sterami serialu stoi Craig Mazin (twórca Czarnobyla), a wspiera go w tym Neil Druckmann, autor gry. W obsadzie są Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.

The Last of Us - data premiery nie została ustalona. Nastąpi ona w HBO Max.