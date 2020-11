The Mandalorian - Moff Gideon nie jest złoczyńcą? Aktor komentuje w wywiadzie

fot. Disney+

Nadchodzące odcinki 2. sezonu The Mandalorian w dużej mierze są zagadką, ponieważ nie widzieliśmy ani jednej sceny w materiałach promocyjnych. Wszystkie ujęcia wykorzystane w trailerach pochodzą z pierwszych czterech odcinków.

Giancarlo Esposito, czyli aktor grający Moffa Gideona zapowiadają otwarcie, że jego postać będzie odgrywać kluczową rolę w nadchodzących odcinkach. Zapowiada też dużo akcji:

- Będzie dużo bitew, szturmowców, mrocznych szturmowców - wszyscy będą w to zamieszani. Jesteśmy na nowym, świeżym etapie, który musi widzom dostarczyć wrażeń. Jestem podekscytowany, że mogę pracować przy serialu oferującym najlepszą formę rozrywki.

Ważne jest, że aktor otwarcie nazywa czarnych szturmowców z końca 4. odcinka słowami Dark Troopers, który odnosi się do mrocznych szturmowców z gry Star Wars: Dark Forces.

Dodaje, że w kształtowaniu historii byli w stanie odwołać się do historycznej natury mitologii i opowieści znanych z poprzednich produkcji ze świata Star Wars. To pozwala im budować bardziej spójny świat.

- Bardzo podoba mi się, że tworzymy futurystyczny serial, który odnosi się do historii i wiedzy tego, czym jest wojownik i gdzie leży granica pomiędzy dobrem a złem. A ta często nie jest tak jednoznaczna - zapowiada.

Dodaje, że Gideon będzie też ważną postacią w 3. sezonie. Wyjaśnia, że w The Mandalorian szybko zauważymy, że wątki poboczne będą odwoływać się do większej historii galaktyki Star Wars. Sugeruje powiązania z czymś, co jest duże i ważne. A nawet twierdzi, że Gideon tak do końca nie jest czarnym charakterem.

- Są pytania, na które ten sezon da odpowiedzi. Może to mieć związek z super żołnierzami. Może to mieć związek z tym, że Gideon chce ocalić galaktykę - mówi.

Do sieci trafiła fanowska praca. Jeden z fanów ubrał figurkę Baby Yody w zbroję z Beskaru.

