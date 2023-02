The Mandalorian - Pedro Pascal zapowiada jeszcze więcej epickich bitew w 3. sezonie

Disney+

Fundamentem 3. sezonu jest wyprawa na Mandalorę, czyli planetę Mandalorian, więc spekuluje się, że kwestia walki o władzę pomiędzy Dinem, a Bo-Katan Kryze może być tutaj dość istotna. Wszystko przez mroczny miecz świetlny, który jest symbolem władzy w kulturze Mandalorian, a który jest w posiadaniu naszego protagonisty.

Do premiery pierwszego odcinka nowej odsłony nie zostało dużo czasu, a teraz mamy zapewnienia od Pedro Pascala, odtwórcy tytułowej roli, że czeka nas wiele epickich pojedynków. Aktor był niedawno gościem programu The Tonight Show u Jimmy'ego Fallona, aby porozmawiać o The Last of Us, ale także o Gwiezdnych Wojnach. Chociaż nie mógł ujawnić zbyt wiele zdradził, że będzie w 3. sezonie jeszcze więcej Mandalorian. Dużo więcej, a także, że czeka nas oglądanie nie jednej, a więcej epickich bitew.

Pascal w programie zażartował też, że Grogu nie pojawi się w nowych odcinkach, bo nie dogadał się z Disneyem jeśli chodzi o nowy kontrakt. Aktor bał się powiedzieć coś więcej, bo jak również zażartował - zostanie zastąpiony innym Pedro Pascalem przez technologię, jeśli zdradzi za dużo. Dodał jednak, że spędził najmniej czasu na planie jak do tej pory jako Mando przy 3. sezonu, co spowodowane było kręceniem The Last of Us. W rezultacie Brendan Wayne i Lateef Crowder będą tymi, których zobaczymy w zbroi. Oczywiście, to Pedro Pascal będzie dalej użyczał głosu swojej postaci.

W obsadzie zobaczymy też: Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow i Giancarlo Esposito. Wśród reżyserów ośmioodcinkowego sezonu są Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey i Bryce Dallas Howard.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu już 1 marca 2023 roku na Disney+.