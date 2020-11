The Mandalorian - spoilerowe zdjęcia, grafiki i ciekawostki dotyczące 2. odcinka 2. sezonu. Jest też nowy trop fabularny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lucasfilm

Jak się okazało, spora część widzów serialu The Mandalorian po ostatnim odcinku krytykuje zachowanie jednej z postaci, a dokładniej Dziecka (The Child), nazywanego umownie Baby Yodą. Malec podjadał tytułowej (The Passenger) żabopodobnej pasażerce jej cenny skrzek, ostatnią szansę na przedłużenie rodu. Menedżer kreatywny Lucasfilm, Phil Szostak, przedstawił swoją własną perspektywę - zauważył, że chociaż część widzów krytykuje zachowanie Baby Yody, które nie pasuje im do tej miłej postaci, w istocie nie ma różnicy między Baby Yodą jedzącym te jaja a widzami jedzącymi niezapłodnione kurze jaja ze sklepu spożywczego (przypomina, że serialowe jaja również są niezapłodnione). Dodał jednak, że rozumie, dlaczego niektórzy widzowie mogą czuć się rozczarowani sympatyczną dotychczas postacią.

W trakcie napisów końcowych kolejnych odcinków serialu The Mandalorian możemy zobaczyć świetne szkice koncepcyjne, które - jako wizja - zostały powołane do życia w formie materiału filmowego. Teraz Lucasfilm opublikował grafiki z drugiego odcinka 2. sezonu serialu, dzięki czemu możemy lepiej się im przyjrzeć. Oto one:

The Mandalorian

Przy okazji UglyChristmasSweater.com przypomina, że święta już za rogiem - a w ich ofercie znajdują się obecnie licencjonowane swetry z motywem z The Mandalorian. Ten Flappy Ugly Christmas Sweater ma trójwymiarowy motyw - na poziomie brzucha znajduje się... pluszowy Baby Yoda, którego można wydobyć z sakiewki. Całość prezentuje się... osobliwie. Zobaczcie:

W związku z debiutem nowej bohaterki, którą na pewno jeszcze zobaczymy, Lucasfilm i Disney+ opublikowali nowy plakat przedstawiający tajemniczą żabią pasażerkę. Postać ta była grana przez Misty Rosas.

https://twitter.com/starwars/status/1325847438066737152

Wraz ze szkicami koncepcyjnymi, Lucasfilm opublikował kilka oficjalnych, spoilerowych kadrów z odcinka. Zobaczcie:

The Mandalorian 2x02

Wciąż nic nie wiemy na temat przebiegu fabuły w kolejnych odcinkach Mandalorianina. Opieramy się na pogłoskach, spekulacjach i mglistych tropach. Jednym z tropów jest ujawniony w sieci przez Topps Star Wars Card Trader mały spoiler. Nowa karta Topps w aplikacji opisana jest jako Mandalorian Static Series 2. Ta karta przedstawia statek klasy Arquitens, zatem wygląda na to, że w serialu zobaczymy ten właśnie imperialny krążownik. Wszystkie karty są oficjalne i zatwierdzone przez Lucasfilm; Imperium upadło, ale jego pozostałości wciąż istnieją w całej galaktyce, brzmi to więc prawdopodobnie. Statek nasuwa na myśl Moffa Gideona - może to oznaczać, że dysponuje on znacznie większymi siłami niż myśliwiec i kilkudziesięciu szturmowców.