The Mandalorian - w 3. sezonie serialu zobaczymy złoczyńców znanych z Ostatniego Jedi

fot. Disney+

W 2023 roku powróci serial The Mandalorian ze swoim 3. sezonem. Okazuje się, że w nowej serii zobaczymy złoczyńców, których fani Star Wars już spotkali w filmie Gwiezdne wojny: ostatni Jedi. Chodzi o członków Gwardii Pretoriańskiej. Portal Making Star Wars wrzucił do sieci grafikę z jednym z wojowników, którzy pojawią się w 3. sezonie. Możecie sprawdzić ją poniżej.

Dla przypomnienia w Ostatnim Jedi Gwardia Proteriańska służyła jako straż przyboczna dla Snoke'a. W serialu ma to być oddział wojowników służący Moffowi Gideonowi. Ujawniono również, że Gideon w 3. sezonie będzie nosił nową czarno-czerwoną zbroję Mandalorian. To w połączeniu z Gwardią ma nawiązywać do Dartha Vadera i Gwardii Imperialnej.

The Mandalorian 3 - członek Gwardii Pretoriańskiej

The Mandalorian - sezon 3

W 3. sezonie Din Djarin znowu podróżuje z Grogu przez galaktykę. Bohater trafi między innymi na Mandalorę. W tym czasie Nowa Republika z trudem stara się odciągnąć galaktykę od jej mrocznej historii.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się 1 marca 2023 roku.