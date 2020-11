The Mandalorian: sezon 2 - zdjęcia z 3. odcinka. Debiut postaci z Wojen Klonów jest kluczowy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

2. sezon The Mandalorian wywołuje duże emocje. W 3. odcinku po raz pierwszy w historii Gwiezdnych Wojen przeniesiono ważną postać z serialu animowanego do wersji aktorskiej. Do tego dokonano tego z sukcesem, czego efektem są nadzwyczaj pozytywne opinie o bohaterce.

Chodzi o Mandaloriankę znaną jako Bo-Katan Kryze, która była istotną postacią w serialach Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i Star Wars Rebelianci. Jej historia w tych produkcjach nadaje głębszego kontekstu wydarzeniom, które oglądamy w aktorskim serialu, bo wiemy, dlaczego znalezienie przez nią czarnego miecza świetlnego jest tak ważne. W tę rolę wcieliła się Katee Sackhoff, która w obu kreskówkach była głosem Bo-Katan.

Lucasfilm i Disney+ opublikowali oficjalne zdjęcia i plakat. Tak jak informowaliśmy Bo-Katan towarzyszą przyboczni Axe Wobec (więcej o nim pisaliśmy w newsie o George'u Lucasie) oraz Koska Reeves grana przez Sashę Banks (znana wrestlerka). Okazało się, że postać Banks była zwyczajną zmyłką w trailerze, aby odwrócić uwagę fanów.

Katee Sackhoff skomentowała w wywiadzie dla ET Tonight swój aktorski debiut. Powiedziała wprost: Bo-Katan będzie bardzo ważną postacią dla dalszego rozwoju historii serialu The Mandalorian.

The Mandalorian - zdjęcia z 3. odcinka

The Mandalorian - sezon 2, odcinek 3

The Mandalorian - szkice z 3. odcinka