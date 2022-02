The Meg 2 - ruszyły prace nad sequelem! Jason Statham kontra epicki wielki rekin

Fot. Materiały prasowe

The Meg to film z 2018 roku, w którym prehistoryczny rekin powraca z głębin oceanu, by siać zamęt i zniszczenie, a pokonać go może jedynie Jason Statham jako były wojskowy ekspert od nurkowania. Oficjalnie rozpoczęły się prace nad sequelem, który według portalu Variety będzie nazywać się Meg 2: The Trench. Reżyserią zajmie się Ben Wheatley, znany z takich projektów jak Rebeka i Na Ziemi. Pierwsza część zdobyła imponujący wynik 530 milionów dolarów na świecie, więc mogą być wysokie oczekiwania odnośnie kontynuacji.

Fot. Materiały prasowe

Na plan sequela powrócą scenarzyści Dean Georgaris, Erich Hoeber i Jon Hoebem, producenci Lorenzo di Bonaventura i Belle Avery, a także producent wykonawcza Catherine Xujun Ying. Choć nie ma jeszcze informacji na temat obsady, to fani spodziewają się, że w The Meg 2 ponownie zobaczymy Jasona Stathama jako nurka U.S. Navy i Bingbing Li jako oceanografa.

Czekacie na The Meg 2? Podobała wam się pierwsza część? Dajcie znać w komentarzu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.