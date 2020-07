The Old Guard początkiem trylogii? Wiele zależy od wyników filmu Netflixa

Netflix

The Old Guard oparty jest na komiksie Grega Rucki pod tym samym tytułem. Bohaterką jest wojowniczka imieniem Andy (Charlize Theron), która dowodzi sekretną grupą nieśmiertelnych najemników. Od stuleci chronią świat śmiertelników. Kiedy oddział podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają nagle ujawnione, Andy i Nile (KiKi Layne), świeżo upieczony żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę.

Za kamerą pełnej akcji historii stoi Gina Prince-Bythewood. Twórczyni w rozmowie z Digital Spy zdradziła, że scenarzysta produkcji i autor komiksu, wyobraża sobie filmową serię jako trylogię. Wiele zależy jednak od tego, jak na produkcję zareaguje publiczność. Jeśli pojawi się zapotrzebowanie na kontynuację przygód bohaterów filmu, widzowie powinni ją otrzymać. Reżyserka wspomina o drugiej części komiksu zatytułowanej The Old Guard: Force Multiplied. Materiału zatem nie zabraknie. Aktorzy także mają być gotowi do powtórzenia swoich ról.

The Old Guard - premiera w Netflixie odbędzie się 10 lipca.