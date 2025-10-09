placeholder
Powstały kontrolery z The Outer Worlds 2. Znamy ich ceny

Microsoft ogłosił, że gracze mogą teraz kupić specjalne edycje kontrolerów ozdobione grafikami z nadchodzącej gry The Outer Worlds 2.
Michał Czubak
Michał Czubak
xbox 
the outer worlds 2 kontroler
The Outer Worlds 2 - pad do Xboxa Xbox.com
Najbardziej intrygującym elementem tej oferty jest możliwość spersonalizowania projektu kontrolerów z motywem The Outer Worlds 2 za pomocą narzędzia Xbox Design Lab. Dzięki temu, gracze mogą dostosować swoje kontrolery, wybierając na przykład metaliczny D-Pad i spusty lub decydując się na gumowane uchwyty boczne i tylne, aby poprawić komfort rozgrywki, zwłaszcza przy dłuższych sesjach.

Do wyboru są dwa różne modele kontrolerów: standardowy kontroler bezprzewodowy Xbox oraz droższy Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Cena tego pierwszego w najuboższej wersji personalizacji to niespełna 440 zł. Z kolei za Elite Series 2 trzeba już zapłacić minimum 900 zł.

Sama gra, The Outer Worlds 2, trafi na konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC już 29 października. Co ważne dla abonentów Microsoftu, tytuł ten będzie dostępny w usłudze Game Pass Ultimate już w dniu premiery.

Źródło: Xbox.com

