The Umbrella Academy - koniec serialu! 4. sezon będzie ostatnim

Netflix oficjalnie ogłosił, że powstanie 4. sezon The Umbrella Academy. Jednocześnie potwierdzono, że będzie to ostatnia seria, która zakończy tę historię opowiadaną od 2019 roku. Jak donosi Deadline, większość 4. sezonu ma już gotowe scenariusze.

The Umbrella Academy - co wiemy o 4. sezonie?

Steve Blackman powraca jako showrunner i producent wykonawczy serialu. Pracuje on w tej formie od samego początku. W obsadzie 4. sezonu powrócą Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya oraz Colm Feore. Nie wiadomo, co ze statusem takich aktorów jak Adam Godley, Genesis Rodriguez oraz Britne Oldford, bo los ich postaci nie jest pewny po finale 3. sezonu. Netflix nie potwierdził ich udziału ani go nie skomentował.

Showrunner w oświadczeniu wyraża wdzięczność, że ma możliwość stworzenia satysfakcjonującego zakończenia tej historii. Obiecuje, że przygotowana historia jest niesamowita i zbuduje ona napięcie do samego końca. Będzie go wspierać Jesse McKeown jako współshowrunner.

3. sezon osiągnął dobrą popularność notując 124,5 mln godzin wyświetleń w platformie w skali globalnej.