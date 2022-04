The Umbrella Academy - Klaus i Alphonso na nowych plakatach z 3. sezonu

fot. materiały prasowe

Bohaterami The Umbrella Academy są członkowie bardzo dysfunkcyjnej, superbohaterskiej rodziny. Każdy z nich mimo posiadania wyjątkowych zdolności musi borykać się z wieloma problemami, takimi jak kłopoty psychiczne czy uzależnienie od różnych używek. W 3. sezonie po zmianach dokonanych w linii czasu bohaterowie trafiają do świata, w którym Umbrella Academy nie powstała, natomiast istnieje Akademia Sparrow, której członkowie staną na drodze rodziny.

Co tydzień fani The Umbrella Academy mogą cieszyć się z nowych plakatów promocyjnych z nadchodzącej 3. serii, która będzie liczyć 10 odcinków. Tym razem przyszła kolej na przedstawicieli Numeru 4. Na jednym plakacie znajduje się Klaus, w którego wciela się Robert Sheehan. Na drugim przedstawiono członka Akademii Sparrow - Alphonso. Tego bohatera gra Jake Epstein.

W opisie postaci Alphonso możemy przeczytać, że lata walki z przestępczością pozostawiły na jego twarzy i ciele niezliczone blizny przypominające mu stoczone bitwy. Aby odbić sobie trudne doświadczenia, Alphonso jest uzbrojony w cięte poczucie humoru. Jedyną rzeczą, którą lubi bardziej od dogryzania innym, jest sześciopak piwa i dobra pizza.

Nowe plakaty możecie zobaczyć na początku galerii. Premiera 3. sezonu w Netflixie już 22 czerwca 2022 roku.

The Umbrella Academy - plakaty i zdjęcia z 3. sezonu

The Umbrella Academy - sezon 3

The Umbrella Academy - opis fabuły

Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze — całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?

The Umbrella Academy - Akademia Sparrow

Marcus (Justin Cornwell) - uroczy, niezwykle silny, uczuciowy i cnotliwy, wymagający oraz trzymający swoją rodzinę razem. Marcus jest pełen wdzięku, ale potrafi być zabójczy i wyrachowany. Jego inteligencja równa się jego sile fizycznej. Chłopak jest zdyscyplinowany, racjonalny i opanowany. Emanuje pewnością siebie i ma posłuch w grupie bez konieczności podnoszenia głosu.

W obsadzie 3. sezonu są Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.