Isle of the Dead - spin-off The Walking Dead o Maggie i Neganie ma nowy tytuł

fot. AMC

Isle Of The Dead, czyli spin-off The Walking Dead, który skupi się na postaciach Maggie i Negana, ma nowy tytuł. AMC potwierdziło, że serial będzie się nazywać The Walking Dead: Dead City. Do swoich ról powrócą Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan.

Pierwszy sezon będzie składać się z 6 odcinków. Opowiada o podróży Negana i Maggie po postapokaliptycznym Manhattanie, który dawno temu został odcięty od lądu. Miasto jest pełne szwendaczy i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Scott Gimple, dyrektor ds. treści uniwersum, opisał miasto jako rozsypujące się i chaotyczne, z własnymi kulturami i walczącymi frakcjami.

Wraz z ogłoszeniem nowego tytułu opublikowano również jego grafikę. Zobaczcie poniżej, jak się prezentuje.

W obsadzie oprócz wyżej wymieniony aktorów znajdują się Gaius Charles jako Perlie Armstrong, Željko Ivanek jako Chorwat, Jonathan Higginbotham to Tommaso, a Mahina Napoleon gra Ginny. Eli Jorné pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego, a także napisał scenariusz do serialu. Produkcją zajmują się również Cohan i Morgan.

Zdjęcia do spin-offu rozpoczęły się w lipcu i odbywają się w New Jersey. Premiera The Walking Dead: Dead City jest zaplanowana na 2023 rok w amerykańskim AMC.