The Walking Dead - zdjęcia zza kulis spin-offa o Darylu. Norman Reedus na planie we Francji

The Walking Dead: Daryl Dixon to spin-off zakończonego serialu The Walking Dead, który skupia się na postaci granej przez Normana Reedusa. W nim główny bohater obudzi się w Europie nie wiedząc, jak się tam dostał i będzie musiał odnaleźć drogę do domu. Scott M. Gimple, czyli dyrektor ds. treści w uniwersum Walking Dead, który jest producentem wykonawczym spin-offu z Angelą Kang, potwierdził, że zobaczymy w nim "mądrzejszy" wariant szwendaczy. Te pojawiły się w scenie po napisach w serialu The Walking Dead: Nowy świat, a także we flagowej produkcji. Nowy serial będzie liczyć 6 odcinków.

Obecnie trwają zdjęcia do The Walking Dead: Daryl Dixon, które odbywają się w Paryżu we Francji. To wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów, którzy robią fotografie zza kulis i dzielą się nimi na Twitterze. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć Normana Reedusa wraz z francuską aktorką Clémence Poésy (znana z roli Fleur Delacour z filmów o Harrym Potterze). Wciela się ona w postać o imieniu Isabelle, członkinię postępowej grupy religijnej, która łączy siły z Darylem w podróży po Francji i konfrontuje się ze swoją mroczną przeszłością w Paryżu. Na innych fotografiach możemy zobaczyć efektowny plan zdjęciowy. Nie brakuje też filmików z aktorem. Zobaczcie poniżej.

Jedną z ciekawszych lokacji serialu jest paryski Fort de Cormeilles. Według doniesień zdjęcia potrwają tam 4 tygodnie, a ekipa filmowa już rozstawia sprzęt. Produkcja rozpocznie się w następnym tygodniu.

W obsadzie znajduje się również Adam Nagaitis (Ostatni pojedynek), który gra postać o imieniu Quinn. Jest właścicielem podziemnego klubu nocnego w Paryżu o nazwie Demimonde, który stał się potężnym człowiekiem po apokalipsie zombie.

Przypomnijmy, że początkowo serial miał opowiadać o Darylu i Carol. Ale ze względu na problemy logistyczne związane z przenosinami produkcji do Europy Melissa McBride musiała zrezygnować z roli.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 1. sezonu w drugiej połowie 2023 roku.