The Walking Dead: Dead City - teaser i zdjęcia z 5. odcinka. Przeprawa przez kanały i tajemnicza kobieta

fot. AMC

Tytuł 5. odcinka The Walking Dead: Dead City to Stories We Tell Ourselves (pol. Historie, które sobie opowiadamy). W jego opisie możemy przeczytać, że prawdy i motywy zostają ujawnione, gdy Maggie, Negan i pozostali podróżują w głąb miasta.

W sieci pojawił się teaser, w którym możemy zobaczyć, jak Maggie i Ginny oraz ich towarzysze przechodzą przez kanały ściekowe pełne zombie. Z kolei Negan i Armstrong są w pomieszczeniu, w którym ktoś ułożył dziwne kształty z kończyn lalek. Natomiast Chorwat odwiedza tajemniczą kobietę nazywaną Damą (w tej roli Lisa Emery). Zobaczcie poniżej zwiastun przedostatniego odcinka 1. sezonu serialu.

The Walking Dead: Dead City - teaser 5. odcinka

Ponadto pojawiły się też zdjęcia promocyjne z nadchodzącego epizodu, na których znajdują się główni bohaterowie. Możemy dostrzec ciekawe ujęcia, jak Negan przy napisie "Do not open, dead outside", który nawiązuje do pilotowego odcinka The Walking Dead, ale ostrzega przed zombie, znajdującymi się na zewnątrz, a nie w środku. Jest też fotografia z Hershelem (Logan Kim), która prawdopodobnie pochodzi z retrospekcji, gdy został porwany przez Chorwata z New Babylon. W galerii jest też kilka zdjęć z Ginny (Mahina Napoleon) oraz wspomnianą wyżej Damą.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead: Dead City: sezon 1, odcinek 5

The Walking Dead: Dead City - premiera 5. odcinka 16 lipca na amerykańskim kanale AMC.