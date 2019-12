The Walking Dead - najlepsze i najgorsze odcinki serialu wedłuig IMDb

The Walking Dead to komiksowy serial realizowany dla stacji AMC, który opowiada o świecie opanowanym przez zombie. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku i liczy 10 sezonów - najnowszy był emitowany jesienią tego roku, zaś w lutym powróci z nowym 9. odcinkiem.

Z uwagi na kończący się rok i pewną atmosferę podsumowań, portal Comic Book, powołując się na rankingi IMDb, postanowił wyodrębnić najlepsze i najgorsze odcinki The Walking Dead. Pod uwagę wzięto wszystkie epizody serialu z całej minionej dekady, a ich kolejność na listach została uwarunkowana ocenami, które widnieją przy nich w portalu. Jak się okazuje, najwięcej najlepszych odcinków zostało wyemitowanych w ramach sezonu 6. Najwięcej najgorszych natomiast znalazło się w serii 8. Sprawdźcie listę poniżej - zgadzacie się z tą kolejnością?

The Walking Dead - najlepsze odcinki serialu według IMDb

1. "No Way Out" (sezon 6, odcinek 9) - 9.7/10 z liczbą głosów 23 467

2. "Too Far Gone" (sezon 4, odcinek 8) - 9.7/10 z liczbą głosów 21 136

3. "No Sanctuary" (sezon 5, odcinek 1) - 9.6/10 z liczbą głosów 22 778

4. "The Calm Before" (sezon 9, odcinek 15) - 9.4/10 z liczbą głosów 8 084

5. "Thank You" (sezon 6, odcinek 3) - 9.3/10 z liczbą głosów 13 631

6. "JSS" (sezon 6, odcinek 2) - 9.3/10 z liczbą głosów 12 708

7. "Conquer" (sezon 5, odcinek 16) - 9.3/10 z liczbą głosów 13 424

8. "Killer Within" (sezon 3, odcinek 4) - 9.3/10 z liczbą głosów 12 142

9. "Pretty Much Dead Already" (sezon 2, odcinek 7) - 9.3/10 z liczbą głosów 12 969

10. "The Grove" (sezon 4, odcinek 14) - wynik 9.2/10 z liczbą głosów 13 158

The Walking Dead - najgorsze odcinki serialu według IMDb

1. “Swear” (sezon 7, odcinek 6) - 5.6/10 z liczbą głosów 11 428

2. “The King, the Widow and Rick” (sezon 8, odcinek 6) - 6.1/10 z liczbą głosów 6 273

3. “Monsters” (sezon 8, odcinek 3) - 6.3/10 z liczbą głosów 7,537

4. “Time for After” (sezon 8, odcinek7) - 6.4/10 z liczbą głosów 5 968

5. "Last Day on Earth" (sezon 6, odcinek 16) - 6.5/10 z liczbą głosów 26 162

6. “The Other Side” (sezon 7, odcinek 14) - 6.6/10 z liczbą głosów 6 971

7. “The Damned” (sezon 8, odcinek 2) - 6.6/10 z liczbą głosów 8 200

8. “Some Guy” (sezon 8, odcinek 4) - 6.7/10 z liczbą głosów 7 465

9. "How It's Gotta Be" (sezon 8, odcinek 8) - 6.7/10 z liczbą głosów 8 169

10. "Go Getters" (sezon 7, odcinek 5) - 6.8/10 z liczbą głosów 8 698

Zobacz także:

The Walking Dead - 9. odcinek 10. sezonu zostanie wyemitowany w lutym 2020.