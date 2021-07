The Walking Dead: Survivors - twórcy tłumaczą "pożyczenie" grafiki z Resident Evil 2 Remake

fot. Skybound Entertainment

Pod koniec czerwca głośno zrobiło się o wpadce twórców gry The Walking Dead: Survivors. W mediach społecznościowych opublikowano promującą ten tytuł grafikę, która wyraźnie wykorzystywała elementy z okładki Resident Evil 2 Remake. Internauci szybko dostrzegli dokładnie takie same tło, a nawet... nie do końca usunięte postacie znane z produkcji Capcomu. Teraz odpowiedzialne za grę studio postanowiło całą sprawę skomentować.

Redaktorzy serwisu Comicbook poprosili o komentarz firmę Skybound Entertainment, właścicieli praw do marki The Walking Dead. Z treścią ich oświadczenia możecie zapoznać się poniżej.

Elex, twórcy i wydawca The Walking Dead: Survivors chcieliby przeprosić wszystkich za nieakceptowalne niedopatrzenie związane z grafiką promującą grę. Była ona stworzona przez zewnętrzną agencję, ale to naszym zadaniem powinno być sprawdzenie tych materiałów, czego nie zrobiliśmy, zawodząc naszą społeczność i partnerów ze Skybound Entertainment. Od teraz, Elex wprowadziło nowe zasady i procesy, które mają na celu zapewnienie większej odpowiedzialności. Usunęliśmy też wspomnianą grafikę z wszystkich kanałów i nie będziemy używać jej w przyszłości. Rozumiemy, że ta sytuacja może doprowadzić do dalszej analizy naszych materiałów marketingowych i liczymy, że uda nam się odzyskać wasze zaufanie dzięki naszym działaniom.