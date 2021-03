The Walking Dead - twórca komiksu o zakończeniu serialu, spin-offach i filmach o Ricku

fot. AMC

Twórca komiksu Żywe trupy zajmuje się obecnie promocją animowanego superbohaterskiego serialu Invincible (dostępny na Amazon Prime Video), który powstał na podstawie jego powieści graficznej. Znalazł też czas, aby przy okazji odpowiedzieć na pytania związane z serialem The Walking Dead, który zakończy się na 11. sezonie. Obecnie trwają zdjęcia na planie finałowej serii, które zakończą się pod koniec 2021 roku. Nowe odcinki będą mieć premierę latem tego roku, a koniec serialu jest zaplanowany na drugą połowę 2022 roku. Cały sezon będzie liczyć 24-odcinki.

W rozmowie z ComicBook.com Kirkman przyznał, że nie myśli o zakończeniu The Walking Dead, ponieważ wciąż jest do tego daleka droga. Jednocześnie potwierdził, że trwają rozmowy o serialu, skupiającym się na Carol i Darylu, który w pewien sposób będzie kontynuować historię. Dlatego uważa, że 11. sezon nie będzie ostateczną konkluzją. Twórca komiksu kwestię zakończenia serialu pozostawia showrunnerom i producentom.

To jest coś, nad czym Angela Kang [showrunnerka The Walking Dead] naprawdę ciężko pracuje. Odbyłem kilka ogólnikowych rozmów ze Scottem [Gimple] i Angelą na temat kierunku historii i tego, jak wszystko się skończy i jakie aspekty komiksu zostaną wykorzystane, a które nie. Nadal nic nie jest pewne, ale jestem bardzo podekscytowany tym, co zrobi Angela.

Kirkman wierzy, że Kang poradzi sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Natomiast przyznał, że nie posiada żadnych nowych informacji o trylogii filmowej, która skoncentruje się na losach Ricka Grimesa. Wciąż trwają prace nad scenariuszem, w które twórca jest zaangażowany.

Serial jest w dużej mierze historią wielu ludzi i jest to też historia Ricka. Możliwość większego skupienia się na Ricku jako postaci i wykorzystaniu go w większym stopniu jest naprawdę świetne. Myślę, że to będzie inny rodzaj historii Walking Dead, co jest naprawdę ekscytujące. Kiedy robisz coś takiego, musisz być pewien, że ma to sens w formie filmu. To nie jest tylko rodzaj rozwinięcia tego, co oczekujesz od serialu. To będzie coś, co będzie zupełnie inne, ale będzie to wciąż Rick Grimes, którego wszyscy znamy i kochamy. Jestem bardzo podekscytowany, że ludzie przekonają się o tym, kiedy nadejdzie premiera w 2032 roku.

Robert Kirkman w rozmowie z Collider zdradził też, czego widzowie mają się spodziewać po innym spin-offie serialu, Tales of the Walking Dead, który "jest w drodze". Ma on być antologią, w której widzowie obejrzą osobne historie lub wątki. Poszczególne odcinki skupią się na znanych postaciach lub ich historiach. Twórca twierdzi, że sezon będzie krótszy niż tradycyjne 16-odcinkowe serie w The Walking Dead. Ma nadzieję, że nie skończy się tylko na pierwszym sezonie i potrwa dłużej.

Nie ma żadnego ograniczenia co do tego, co robimy. Po prostu staramy się stworzyć najlepszy możliwy sezon na początek i zobaczyć, jak sprawy się potoczą. Myślę, że to niesamowita okazja do zbadania wielu różnych aspektów uniwersum Walking Dead, aby móc przeskakiwać do przodu i do tyłu w czasie, a także robić rzeczy znacznie różniące się od tego, co zrobiliśmy do tej pory w The Walking Dead.

W Tales of the Walking Dead najprawdopodobniej powrócą postacie takie, jak Abraham Ford (Michael Cudlitz) i Beta z Szeptaczy (Ryan Hurst), a nawet Eastman (John Carroll Lynch), czyli mentor Morgana Jonesa (Lennie James) z jednego z odcinków 6. sezonu The Walking Dead.

The Walking Dead - polska premiera 21. odcinka 29 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.